وتهنئ ابن أخيه المحرر عبد الرحمن

الجهاد تؤم منزل الشيخ المرحوم زياد شعيبات

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:51 م
21 ابريل 2021
الجهاد تؤم منزل الشيخ المرحوم زياد شعيبات
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زار وفد من حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، منزل المرحوم زياد شعيبات من كوادر حركة الجهاد الإسلامي والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل ثلاثة أعوام.

واستذكر وفد الجهاد رفقة أسرة المرحوم، مناقب الراحل رحمه الله، يذكر أن الشيخ شعيبات كان من قيادات حركة الجهاد الإسلامي في بيت لحم وإماما لمسجد بيت ساحور وأمضى عدة سنوات في سجون الإحتلال وأصيب بمرض عضال في اعتقاله الأخير في سجن "عوفر".

وفي ذات السياق زار وفد الجهاد الأسير المحرر عبد الرحمن شعيبات ابن شقيق المرحوم زياد شعيبات والذي أفرج عنه قبل أيام من سجون الاحتلال الصهيوني وأضرب عن الطعام لأكثر من ٣٠ يوما.

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