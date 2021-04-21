بالفيديو مقطع فيديو يكشف الحالة الصحية ل خالد مقداد مدير قناة طيور الجنة

نشر معتصم مقداد، نجل خالد مقداد، مالك قناة طيور الجنة مقطع فيديو طمأن فيه الجمهور على صحة والده، بعد اشاعات تناقلتها صفحات إعلامية و نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي امس الثلاثاء حو خبر وفاته اثر اصابته بفيروس كورونا.

و كانت عائلة مقداد في فلسطين أصدرت بياناً هاماً، بشأن صحة خالد مقداد مدير ومؤسس قناة طيور الجنة الفضائية.

وأوضحت العائلة في بيانها، أن خالد مقداد في هذه اللحظات يتماثل للشفاء وهو في تحسن مستمر إن شاء الله , والأخبار التي تتحدث عن وفاته غير صحيحة وعارية عن الصحة تماماً مطالبة النشطاء ووسائل الإعلام الى التحلي بالمصداقية والتريث في نشر مثل هذه الأخبار .

وطمأنت العائلة بأن خالد مقداد حالياً صحته جيدة والحمد لله، متمنية السلامة والعافية له من فيروس كورونا.