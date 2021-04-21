مدير المستشفى التركي: نحن في ذروة الموجة الثانية وغرف العناية قد امتلأت بالمرضى

أكد الدكتور مروان الهمص مدير المستشفى التركي بغزة، اليوم الاربعاء، ان الحالة الوبائية في قطاع غزة قد دخلت ذروة الموجة الثانية من انتشار الفايروس.

وقال الهمص خلال حديث لـ" قناة الجزيرة مباشر"، ان غرف العناية الخاصة بالمستشفى التركي قد امتلأت بالمرضى وكذلك جميع الاقسام بحالات خطيرة ومتوسطة، مبيناً بأن الاعداد التي تصل المستشفى كل يوم في تزايد.

وأشار الى ان الحالات المصابة بالموجة الثالثة تصل المستشفى بحالة مستقرة وبعد مكوثها يومين تتراجع الحالة وتصبح في وضع خطير جداً، موضحاً بأن تزايد الاعداد يجعل الضغط كبير على الطاقم الطبي من حيث الاجهزة التنفسية والكادر البشري.

ودعا الهمص المواطنين للالتزام بكافة اجراءات السلامة الوقائية للحد من انتشار الفايروس والتعامل مع الاجراءات التي تعلن عنها وزارة الداخلية بجدية، مؤكداً بان الطواقم الطبي تبذل كل ما بوسعها داخل المستشفى لتقديم الخدمة للمرضى.