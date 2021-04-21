بحث "إسرائيلي": لقاح كورونا قد يتسبب في الاصابة بالحزام الناري

كشف بحث جديد نشر من قبل علماء اسرائيليين عن ستة اصابات " بالحزام الناري " بعد فترة قصيرة من تلقي اللقاح لفايروس كورونا التابع لشركة فايزر.

و أشار البحث الى أن المصابات بالحزام الناري كلهن نساء من جيل 36 - 61 عام .

و نشرت مجموعة من العلماء من قسم امراض الورماتيزم في مستشفى ايخولوف و قسم الطب في جامعة تل ابيب والمركز الطبي بني تسيون بحث طبي حول الاثار الجانبية للقاح كورونا .

و درس البحث اصابة ستة حالات " بالحزام الناري " والذي انتشر بعد ايام قليلة من تلقي اللقاح ,

و من اهم اعراض الحزام الناري ألم شديد في الرأس وارتفاع كبير لدرجة الحرارة وبعد ذلك ظهور طفح جلدي مسببا الما شديدا في الجلد في منطقة الظهر والبطن والرأس والوجه والصدر والذراعين والساقين .

و يقترح الاطباء منح الحالات لقاح ضد " الحزام الناري " قبل تلقي لقاح الكورونا