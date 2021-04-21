علامات و فضل ليلة القدر 2021-1442

موعد ليلة القدر 2021-1442تعتبر ليلة القدر من اهم ليالي شهر رمضان، فيها تكثر الخيرات و بارك الله في ليلة القدر في ايات كثيرة وردت في القرآن الكريم، و في القرآن الكريم سورة القدر التي هي خير من الف شهر، فيها تتنزل الملائكة بأمر من الله، و يقضي الله فيها حاجة عباده الذين دعوه بيقين الاستجابة لدعائهم، و تتميز ليلة القدر عن غيرها من الليالي بنفحاتها الطيبة، يكثر فيها المسلمون من العبادات و الدعاء و إقامة الليل.

ليلة القدر اصل التسمية

تختصّ ليلة القدر بالعديد من الأسماء، كتسميتها بليلة الحُكم؛ لأنّ الله -عزّ وجلّ- يحكم فيها ما يشاء من أمور العباد خلال العام، لقوله -تعالى-: (فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ*أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ*رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ). فالله -تعالى- قدّرَ أعمال العباد قبل أن يخلقهم، وهو يُعطي الملائكة في تلك الليلة من اللوح المحفوظ ما يكون خلال العام من أقدار العباد؛ كما أنّ فيها يُفرقَ كُلّ أمر؛ سواءً من حيث الرزق أو الأجل أو غير ذلك؛ ولذلك تُسمّى أيضاً بليلة الأقدار،[ وتُسمّى أيضاً بالليلة المُباركة؛ لأنّ الله يُنزل فيها البركات على عباده، وقِيل لكثرة ما يُؤدّي المسلمون فيها من العبادات.

فضل ليلة القدر2021

خص الله تعالى ليلة القدر بالعديد من الفضائل العظيمة و منها:

تنزّلَ فيها أعظم الكُتب وأشرفها؛ ففيها أنزل الله -تعالى- القرآن الكريم؛ هداية للناس، واختصاصها بذلك دليل على عُلوّ قَدرها، ومنزلتها، قال -تعالى-: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ).

تميّزها ببركتها، وما فيها من الخير، والفضل العظيم، قال -تعالى-: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ)،

كما أنّ فيها الكثير من الأجر والثواب للمسلم الذي يقومها.

تُقدَّر فيها الأرزاق والآجال، وتكتب فيها الملائكة الحوادث، والأعمال، وكلّ ما هو كائن في السنة التي فيها ليلة القدر إلى السنة التي تليها، فينفصل كلّ ما كُتِب من الأمور المُحكَمة بعِلم الله ومشيئته وقدرته من اللوح المحفوظ؛ لتُسجِّله الملائكة في صُحفها بأمر الله -تعالى- وإرادته؛ قال -تعالى-: (فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ).

يُعَدّ العمل الصالح فيها أفضل من عمل ألف شهر فيما سواها، كما أنّ العبادة فيها خيرٌ من العبادة في ألف شهر دونها؛ أي ما يقارب عمل ثمانين عاماً، إضافة إلى أنّ الأجر والثواب فيها مُضاعَف؛ فعلى الرغم من أنّ العمل في رمضان مُضاعف في الأصل، إلّا أنّه مُضاعَف أيضاً في هذه الليلة أضعافاً كثيرة لا يعلمها إلّا الله -تعالى-؛ قال -تعالى-: (لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ).

تمتلئ ليلة القَدْر بالسكينة، والأمن، والطمأنينة حتى طلوع شمسها، وفيها تتنزّل الملائكة بالرحمة، والسلامة، والخير لأهل الطاعة والإيمان؛ قال -تعالى-: (تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ*سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ).

تُغفَر فيها الذنوب، ويكثر فيها العَفو، والغفران، والتيسير لِمَن قامها مُحتسِباً الأجرَ من الله -تعالى-؛ قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم-: (مَن قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيمَانًا واحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذنبه.

علامات ليلة القدر 2021

عن السيدة العائشة رضي الله عنها أنها قالت نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " تحروا ليلةَ القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان" رواه البخاري ، وهذه هي علاماتها التي أجمع عليها مختلف الفقهاء

اذا كانت ليلة القدر كانت الليلة صافية لا باردة ولا حارة قمرها ينير بشكل جذاب ، وملفت وبتوهج أكثر من اي ليلة أخرى

الشمس في صبيحتها تشرق بلا أشعة ، كما ورد في حديث كما ورد في حديث أبي بن كعب، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها» أخرجه مسلم

يشعر فيها الإنسان بطمأنينة القلب والسكينة ويعم عليه شعور بالسلام النفسي لا مثيل لها

تكون فيها السماء صافية والرياح ساكنة

غياب الشهب

يخرج قمرها مثل شق جفنة