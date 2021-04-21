ملحم: تشكيل لجنة لدراسة ملف تفريعات 2005

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، اليوم الأربعاء، ان رئيس الوزراء محمد اشتية أوعز بتتوجيهات من الرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة من الإدارة والتنظيم لقوات الأمن الوطني لدراسة ملف تفريغات 2005، والمباشرة بإجراء المسوحات اللازمة لمعرفة أوضاعهم.

وقال ملحم في بيان له، أن اللجنة سترفع توصياتها للرئيس بصفته القائد العام لقوات الأمن الوطني، لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم.

يشار إلى أن "تفريغات 2005" هم موظفون عسكريون تم تعيينهم قبل أحداث الانقسام الفلسطيني بقرار من الرئيس محمود عباس، حيث كان عددهم منذ الأيام الأولى للانقسام 12 ألف عنصر موزعين على غالبية الأجهزة الأمنية حتى انخفض عددهم الآن ليصل إلى 8 آلاف عنصر بعد انضمام عدد منهم للعمل في أجهزة الأمن التابعة لحكومة غزة.