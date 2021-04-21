الشيخ عكرمة صبري يرد على قرار الاحتلال بمنعه من السفر لمدة 4 شهور

تحدث رئيس الهيئة الإسلامية العليا في فلسطين الشيخ عكرمة صبري حول قرار منعه من السفر خارج فلسطين، مؤكدا بأن الاحتلال يريد تكتيم الأفواه كونه يعتبر السفر خارج فلسطين فضح لجرائمه بحق المسجد الأقصى.

و اعتبر صبري قرار منعه من السفر بأنه قرار تعسفي وغير قانوني وكيدي ومع ذلك لا يؤثر على مواقفنا تجاه القدس والمسجد الأقصى أبداً.

و اوضح في حديث لاذاعة القدس أن القرار يأتي كنوع من القمع وتخويف المقدسيين من انتقاد سياسة الاحتلال حتى يبقوا مستسلمين للواقع الذي يحاول فرضه الاحتلال.

و أضاف: "نحن مستمرون في رسالتنا ومواقفنا, ونشكر كل وسائل الإعلام التي تحدثت عن قرار منع سفري".

و أكد رئيس الهيئة الاسلامية العليا وجود التواصل الاجتماعي يغنين عن السفر، مؤكدا أن هناك لقاءات متعددة مع عدد من المعنيين خارج فلسطين.

يشار الى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سلمت رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس المحتلة الشيخ عكرمة صبري قراراً موقعاً من وزير داخلية الاحتلال أرييه درعي، يمنعه من السفر إلى خارج البلاد مدة أربعة أشهر.