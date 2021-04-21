ثلاثة اسرى اشقاء يدخلون اعواما جديدة في سجون الاحتلال

اكد نادي الاسير الفلسطيني أن ثلاثة أسرى أشقاء من عائلة أبو حميد يدخلون اليوم ويوم غد الخميس، عامهم الـ(20) في سجون الاحتلال.

و بحسب نادي الاسير، فإن الاسرى ناصر ونصر، وشريف أبو حميد من مخيم الأمعري في رام الله، وهم من بين خمسة أشقاء يقضون أحكاماً بالسّجن المؤبد في سجون الاحتلال.

وبيّن نادي الأسير أن ناصر يبلغ من العمر (49 عامًا)، ويقبع اليوم في سجن "عسقلان"، وكان قد تعرض على مدار السنوات التي سبقت اعتقاله عام 2002، للاعتقال عدة مرات وذلك منذ أن كان طفلًا، حيث تجاوز مجموع سنوات اعتقاله أكثر من (30) عامًا.

كما أن شقيقه نصر البالغ من العمر (47 عامًا)، والذي يقبع في سجن "عسقلان"، تعرض كذلك للاعتقال منذ أن كان طفلًا، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال (29) عامًا، وكذلك شقيقهم شريف (45 عامًا) تعرض للاعتقال عدة مرات قبل عام 2002، وأمضى قبل هذا الاعتقال تسع سنوات، حيث واجه عمليات الاعتقال كما أشقاؤه منذ أن كان طفلًا، ويقبع اليوم في سجن "جلبوع".

ويقضي ناصر حُكمًا بالسّجن لسبعة مؤبدات و(50) عامًا، ونصر خمسة مؤبدات، وشريف أربعة مؤبدات.

يذكر أن للأشقاء الثلاثة، شقيقين آخرين يقضيان أحكاماً بالسّجن المؤبد وشقيقا آخر شهيد وهم: محمد (38 عاماً) المحكوم بالسّجن المؤبد مرتين و(30) عاماً، وإسلام (35 عاماً) والمعتقل منذ عام 2018، والمحكوم بالسجن المؤبد و8 سنوات والذي قضى سابقاً قبل اعتقاله عام 2018، خمس سنوات ونصف في سجون الاحتلال، وشقيقا آخر شهيد وهو عبد المنعم أبو حميد الذي قتله الاحتلال عام 1994.

ومن الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت على مدار العقود الماضية جميع أبناء عائلة أبو حميد بالإضافة إلى والدهم، وهدمت منزلهم خمس مرات، كان آخرها عام 2019، كما حرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم.