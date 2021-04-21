مالية غزة تعلن عن بدء التسجيل لتسديد رسوم الفصل الدراسي الثاني من مستحقات الموظفين

اعلنت وزارة المالية اليوم الاربعاء 21/4/2021 عن بدء التسجيل لتسديد رسوم الفصل الدراسي الثاني لعام 2020-2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب كلية العودة من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

وقالت المالية ان المستفيد من التسجيل الطلبة المسجلين للفصل بواقع 40% من قيمة الرسوم الفصلية.

وأوضحت أنه يستفيد من التسجيل طالب كلية العودة هو أو أحد أقاربه (أب، أم، ابن، ابنه، زوج، زوجة أخ-أخت).

وسيتم فتح باب التسجيل الالكتروني اعتباراً من اليوم الأربعاء21/04/2021 وحتى 09/05/2021 وذلك بالدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية).