الاحتلال يصيب خمسة مواطنين ويعتقل اثنين آخرين خلال اقتحامه لنادٍ بالقدس

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

أصيب خمسة مواطنين واعتقل اثنان آخران مساء اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال لنادي جبل الزيتون بالقدس المحتلة.

وأفاد مراسلنا بأن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على المتواجدين في النادي وأصابوا خمسة منهم بكدمات ورضوض، كما اعتقلوا اثنين آخرين وهما زياد الشمالي وعبد الله الكسواني.

إلى ذلك بلغ عدد المواطنين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال في كافة أرجاء مدينة القدس اليوم، وما زالوا قيد الاحتجاز في سجن المسكوبية 15 مواطنا .

وكانت قوات وشرطة الاحتلال قد شنت حملات دهم واعتقال في العديد من أحياء ومناطق المدينة المقدسة، وطالت العشرات من أبناء المدينة، وذلك في مسعى لتلك القوات لإفشال احتفالات أبناء المدينة بانطلاق فعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية.