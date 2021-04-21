وزير الخارجية الأردني في رام الله اليوم

يزور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي رام الله، الأربعاء21/4/2021، غداة تأكيد الأردن إبرامه عقود تأجير وحدات سكنية لسكان في الشيخ جراح في القدس المحتلة في 1956، وفق قناة "المملكة" الأردنية.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أنه جرت وعلى مدى سنوات عملية بحث دقيقة ومطولة في سجلات الدوائر الرسمية الأردنية للوثائق التي تبيّن قيام وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية (آنذاك) بإبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي الشيخ جراح في عام 1956.

وأوضحت الوزارة على لسان الناطق الرسمي السفير ضيف الله الفايز، أنه جرى في العام 2019 وفي هذا العام تسليم السفارة الفلسطينية في عمّان -بناءً على طلب من الجانب الفلسطيني- نسخا مصدقة من جميع الوثائق التي تم العثور عليها، وهي عبارة عن عقود إيجار ومراسلات وسجلات وكشوفات بأسماء المستأجرين، وكذلك تم تسليم السفارة نسخة مصدقة من الاتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير ووكالة أونروا عام 1954، وأنّ عملية البحث مستمرة لوثائق تعود لأكثر من ستين عاما.