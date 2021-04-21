وصفة رجيم للعروس خلال 10 أيام فقط

قدم موقع "betterme" وصفة طبية للعرائس للرجيم وخسارة الوزن خلال 10 ايام فقط ، حيث ان فصل مثالي لأخذ إجازة وقضائها على شاطئ البحر وممارسة السباحة، لكن يمكن تعزيز ذلك من خلال اتباع نظام غذائي بسيط

الخيار بحد ذاته من الخضار التي ينصح بها جميع خبراء التغذية بشكل عام عند اتباع الحميات الغذائية، لكنه أيضا قد يدخل في تركيبة معروفة على نطاق واسع في المائدة العربية بعد خلطه مع اللبن.

ويمد هذا النظام الغذائي الجسم، بجميع أنواع الفيتامينات والمعادن الرئيسية والمعادن الأساسية، والألياف الغذائية التي تجعل الإنسان يشعر بالشبع، الأمر الذي يعطيه أهمية كبيرة لخسارة الوزن في فصل الصيف.

وحذر الأطباء من عدم الاستمرار في اتباع هذا الريجيم لفترة طويلة، تزيد عن عشرة أيام، حيث يتسبب الاستمرار بهذا النمط الغذائي لفترات طويلة بخسارة الجسم للسوائل، الأمر الذي قد يسبب أعراض جانبية خطيرة

وقدم موقع "هي" خلطة اللبن والخيار التي تساعد على حرق الدهون خلال فترة مثالية (حوالي 10 أيام) عن طريق الاستعانة باختصاصي تغذية

واشار الى ان هذا الريجيم من شأنه إنقاص وزن العروس بشكل مثالي، مبينا أنه "قد يفقد جسمها احتياجاته الأساسية من أجل تحفيز عملية الأيض على وجه الخصوص"