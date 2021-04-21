أطعمة مفيدة لمرضى فيروس كورونا في شهر رمضان 2021

أثبتت الدراسات الطبية، أن الصيام خلال شهر رمضان المبارك 2021، لا يمكن أن يؤثر على مرضى فيروس كورونا التي يُعد من أمراض المناعة الذاتية التي يصيب الأمعاء بالتهابات مزمنة.

وتشمل أعراض الالتهابات المزمنة، قرح الفم والإسهال والحمى وتقلصات المعدة والبراز المدمم وفقدان الشهية وإنقاص الوزن والشعور بالألم عند التبرز.

ويُعد من الأمراض الخطيرة لذلك تكثر التساؤلات حول إمكانية صيام مرضى كرون في شهر رمضان المبارك.

وأكدت الدراسات الطبية، أنه لا ضرر من صيام شهر رمضان على مرضى كرون، بشرط أن يتبعوا نظاماً غذائياً صحياً، مع الالتزام بتناول الأدوية وفق الجرعات والمواعيد المحددة من قبل الطبيب.

وفيما يلي قائمة بأبرز الأطعمة المفيدة لمرضى كرونا في رمضان

1- الأسماك الدهنية: تمثل أهمية كبيرة لمرضى كرون، ويرجع السبب إلى محتواها العالي من أحماض أوميجا 3، التي تساعد على تخفيف الأعراض، بفضل خصائصها المضادة للالتهابات.

2- الأفوكادو: مفيدة لمرضى كرون، نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، التي تعمل على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج، ومن ثم تقليل فرص الإصابة بالإسهال، وما يصاحبه من تقلصات المعدة.

3- الزبادي: يلعب دوراً كبيراً في تحسين أعراض مرض كرون، وذلك لاحتوائه على مادة البروبيوتيك، التي تعيد التوازن البكتيري داخل الأمعاء، مما يساعد على هضم الطعام، دون الإصابة بأي اضطرابات هضمية.

4- المكسرات: تحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية الأحادية، التي تتميز بخصائص مضادة للالتهاب الأمعاء لدى مرضى كرون، بالإضافة إلى غناها بالألياف المفيدة لصحة الجهاز الهضمي.

5- الجزر: غني بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على تخفيف أعراض داء كرون، كما يساعد على تقوية الجهاز المناعي وتعزيز صحة العين، بسبب احتوائه على نسبة عالية من البيتا كاروتين، الذي يحوله الجسم إلى فيتامين أ.