جيش الاحتلال يخشى إطلاق صواريخ من قطاع غزة.. ما السبب؟

كشف محلل عسكري "إسرائيلي" اليوم الأربعاء 21/4/2021، عن سيناريوهات عديدة يخشاها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في حال قرر رئيس السلطة محمود عباس الغاء الانتخابات.

وقال المحلل العسكري بالموقع، أمير بوخبوط، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يستعد لإلغاء الانتخابات الفلسطينية، وأنه سيتم رفع حالة التأهب في قيادة منطقة الوسط، اعتباراً من الأسبوع القادم.

وبين المحلل بوخبوط، أن رئيس الأركان أفيف كوخافي، صَادَق على عدة طرق للعمل والرد، في حال حدوث سيناريو إلغاء الانتخابات، مثل اندلاع مواجهات بالضفة، أو إطلاق صواريخ من غزة.

وقال بوخبوط :إن قيادة منطقة الوسط بالجيش الإسرائيلي، أجرت الأسبوع الماضي، نقاشات حول احتمالية إعلان أبو مازن عن إلغاء الانتخابات، وقررت رفع حالة التأهب اعتبارا من الأسبوع القادم.

وأضاف: أن مصادر بالجيش الإسرائيلي، لا تستبعد احتمالية إطلاق صواريخ من قطاع غزة، في حال الإعلان عن إلغاء الانتخابات الفلسطينية، الأمر الذي سيفرض على الجيش الرد على ذلك.

وبحسب بوخبوط، يدرك الأمريكان والإسرائيليين والأوروبيين، أنه في حال إجراء الانتخابات، فإن حركة حماس ستضاعف قوتها في الضفة الغربية.

ووفقا للمحلل، ترجح المصادر الأمنية الإسرائيلية، أن أبو مازن قادر على النزول عن الشجرة، وذلك بسبب الانقسامات الداخلية بحركة فتح، ووحدة حركة حماس.

ولفت المحلل الإسرائيلي، إلى أن رئيس الشاباك نداف أرجمان، حذر أبو مازن مؤخرا، من خسارة فتح في الانتخابات، على خلفية الانقسامات الداخلية بالحركة.

وأشار بوخبوط إلى أن مصادر أمنية إسرائيلية، نقلت رسائل مشابهة لمصادر بحركة فتح، حول خسارتها بالانتخابات، وسيطرة حماس على الضفة، إذا تحالفت مع دحلان، وأن ذلك سيكون له تداعيات أمنية تحديدا على العلاقات بين الجيش الإسرائيلي، والأجهزة الأمنية الفلسطينية.