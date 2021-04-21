مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء 21/4/2021، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال نابلس بالضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، أن المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري، وسط إجراءات عسكرية مشددة من قبل قوات الاحتلال، وإغلاق الموقع والطرق المؤدية إليه أمام المواطنين.

وقد انتشرت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح على الطرقات وأسطح المنازل.

وأشار الشهود، إلى أن هذا الاقتحام يأتي وفق برنامج ثابت أعلنه المستوطنون في وقت سابق لاقتحام الموقع.

وينظم المستوطنون منذ قرابة أربعة أشهر اقتحامات كل يوم أربعاء للموقع الأثري، بحراسة من جيش الاحتلال.