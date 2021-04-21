بعد الحديث عن قرب الاتفاق بشأن النووي الإيراني.."إسرائيل" تُسارع لواشنطن الأسبوع القادم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:40 ص
21 ابريل 2021
امريكا
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قالت قناة كان العبرية اليوم الاربعاء 21/4/2021 ، انه من المقرر أن يقوم وفد أمني إسرائيلي رفيع، بزيارة العاصمة الأمريكية واشنطن الاسبوع القادم لبحت الملف النووي الايراني.

وبينت قناة "كان ، أن كلا من رئيس الموساد، ورئيس الأركان، ورئيس مجلس الأمن القومي، سيتوجهون الى واشنطن الأسبوع القادم، لبحث الملف النووي الإيراني ، بالتزامن مع تقدم في مفاوضات فيينا، بين أمريكا وإيران، بشأن العودة الى الاتفاق النووي الموقع بينهما

ويشار الى ان تقارير إيرانية وأوروبية تحدثت عن تقدم في المفاوضات بين أمريكا وإيران، مشيرةً الى أن إسرائيل طلبت من أمريكا زيادة صلاحيات مراقبي وكالة الطاقة الذرية في إيران.

 

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