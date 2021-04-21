لليوم الثامن.. الاحتلال يعتدي على المصلين بعد صلاة التراويح ويعتقل 50 مقدسياً

لليوم الثامن على التوالي ، تواصل قوات الاحتلال "الاسرائيلي" قمع المصلين بعد صلان التراويح عند باب العامود في القدس .

وأفادت وسائل اعلام عبرية ان مواجهات اندلعت الليلة الماضية بين الشرطة "الإسرائيلية"، وعشرات الشبان الفلسطينيين، قرب باب العامود في القدس.

وكشفت صحيفة "يديعوت "، مساء أمس، أن الشرطة الإسرائيلية، اعتقلت منذ بداية شهر رمضان، حوالي 50 شابًا عربيًا من القدس بزعم ضرب الشبان اليهود الحرديم.

وزعمت الصحيفة، أن هذه الاعتقالات، تأتي على خلفية نشر مقاطع على التيك توك، يوثق فيها الشبان العرب ضرب اليهود المتدينين بالقطارات السريعة والشوارع بالقدس.