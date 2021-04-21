سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 21/4/2021

استقر سعر الدولار في مصر، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الأربعاء 21/4/2021، لدى البنوك وشركات الصرافة.

وتراجع الجنيه المصري أمام العملات القيادية مثل اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، وتباين أمام الدينار الكويتي، واستقر أمام الريال السعودي والدرهم الإماراتي.

أسعار الدولار في مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل تعاملات الأربعاء لدى البنك المركزي نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه عند إغلاق تعاملات أمس الثلاثاء.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه عند إغلاق أمس.

أقل سعر للدولار

سجل البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) أقل سعر للدولار في مصر، عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر صرف للدولار خلال التعاملات المبكرة من صباح الأربعاء، لدى بنك SAIB عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار في مصر، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع لدى 17 بنكا، هم أبوظبي الأول، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي، البنك العربي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، العربي الأفريقي الدولي، الكويت الوطني، عَودة، كريدي أجريكول مصر، التعمير والإسكان، أبوظبي الإسلامي، الإسكندرية، بلوم مصر، HSBC، البنك التجاري الدولي CIB، وبنك QNB.

سعر اليورو والإسترليني

ارتفع سعر اليورو في مصر، خلال مستهل تعاملات الأربعاء، لدى البنك المركزي المصري، ليسجل نحو 18.78 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، مقابل 18.81 جنيه للشراء و18.94 جنيه للبيع في ختام تعاملات أمس الثلاثاء.

وجاء سعر اليورو لدى البنك الأهلي المصري، صباح الأربعاء، عند مستوى 18.78 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع، ولدى بنك مصر سجل 18.78 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

وأظهر شاشات بنك أبوظبي الأول FAB أقل سعر صرف لليورو في مصر عند مستوى 18.59 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، يليه مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 18.66 جنيه للشراء، 18.85 جنيه للبيع.

وسجل البنك التجاري الدولي CIB أعلى سعر صرف للدولار في مصر، عند مستوى 18.80 جنيه للشراء، و19 جنيها للبيع، يليه بنك QNB عند مستوى 18.81 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

وعن سعر الجنيه الإسترليني في مصر، سجل لدى البنك المركزي المصري نحو 21.78 جنيه للشراء، و22 جنيها للبيع، وهو السعر نفسه لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند فتح تعاملات اليوم لدى البنك المركزي المصري، ليسجل نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في ختام تعاملات أمس.

وسجل سعر الريال السعودي لدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر والبنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر).

وجاء أقل سعر شراء للريال السعودي في سوق الصرف المصرية، اليوم الأربعاء، لدى المصرف المتحد عن مستوى 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، يليه بنك أبوظبي التجاري عند مستوى 4.06 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، ثم البنك العربي عند 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وعن سعر الدرهم الإماراتي في مصر، سجل خلال التعاملات المبكرة من صباح الأربعاء، لدى البنك المركزي المصري، نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وسعر الدينار الكويتي سجل عند فتح تعاملات اليوم لدى البنك المركزي، نحو 51.83 جنيه للشراء، 52.29 جنيه للبيع، مقابل 51.80 جنيه للشراء و52.62 جنيه للبيع في ختام تعاملات أمس الثلاثاء.