لقاء يُعقد بين وزيري الخارجية التركية والمصرية مايو المقبل لترميم العلاقات بين البلدين

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، ان اجتماعاً سيعقد على مستوى نواب وزيري الخارجية للبلدين المصري والتركي مطلع شهر مايو/ أيار المقبل، في اطار مواصلة تحسين العلاقات بين البلدين على مستوى وزارتي الخارجية.

ولفت تشاووش أوغلو، إلى أن "لقاء سيعقد على مستوى نواب وزيري الخارجية التركي والمصري في الأسبوع الأول من مايو المقبل"، موضحا أنه "سيلتقي لاحقا نظيره المصري سامح شكري، ليبحث معه تعيين السفراء وسبل الارتقاء بالعلاقات إلى نقطة أفضل في المستقبل".

وكان "حزب العدالة والتنمية التركي ، قدم مقترحا للبرلمان من أجل تشكيل مجموعة صداقة بين تركيا ومصر".

وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الخميس الماضي عن أن بلاده "سترسل وفدا بقيادة نائب وزير الخارجية إلى مصر مطلع مايو/ أيار المقبل"، في إطار مساع لإصلاح العلاقات المتوترة مع القاهرة.

وقال مولود أوغلو، إن "مصر وجهت الدعوة إلى وفد تركي لزيارتها في الأسبوع الأول من مايو لمناقشة العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن "اجتماعا سيجمعه بوزير الخارجية المصري سامح شكري بعد تلك المحادثات".

وفي أول اتصال مباشر بينهما منذ أن بدأت تركيا مساعيها لتحسين العلاقات المتوترة بين البلدين تحدث وزيري خارجية تركيا ومصر هاتفيا "، مضيفة أن الوزيرين تبادلا التهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.