حماس والجهاد تؤكدان على وحدة الصف في دعم وتعزيز خيار المقاومة

زار وفد من قيادة حركة الجهاد الاسلامي ، الإخوة في حركة حماس ، لتهنئة الهيئة الإدارية والمكتب السياسي المنتخب في محافظة شمال غزة حيث كانت أجواء الزيارة ودية وإيجابية .

وقد تناول الزيارة العديد من القضايا من بينها تطوير العلاقات الثنائية بين الحركتين بما ينعكس على كافة الميادين وفي مقدمها ميدان المقاومة والتصدي لمخططات العدو والتطبيع .

واستعرض الجانبان الأوضاع السياسية والميدانية وأشادا بصمود المرابطين في المسجد الأقصى المبارك وكيفية إسناد المقدسيين في مواجهة مخططات الضم والتهويد في الشيخ جراح وغيرها من أحياء وبلدات القدس المحتلة.

وأكد الجانبان على تماسك جبهة المقاومة ، وضرورة حماية مشروع الصمود والمواجهة والاستعداد لمواجهة كل التحديات ، وضرورة حماية واسناد المقاومة في جميع المحطات والأوقات .

وشدد الجانبان على أهمية العمل من أحل إنقاذ الأسرى وتحريرهم واعتبار هذا الواجب مسؤولية وأمانة تقع في صلب عمل المقاومة خلال المرحلة المقبلة.

ترأس وفد حركة الجهاد الاسلامي عضو المكتب السياسي الاستاذ خالد البطش وأعضاء من القيادتين الميدانية والتنظيمية في محافظة الشمال.

وكان في استقبال الوفد عضو المكتب السياسي الاستاذ فتحي حمّاد وعضو المكتب السياسي الدكتور سهيل الهندي وعدد من القيادات الميدانية والتنظيمية والمسؤولين في حركة حماس.





