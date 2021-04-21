أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 21/4/2021-والبيع والشراء في سوق غزة

شهدت أسعار الذهب في فلسطين اليوم الاربعاء 21/4/2021 ارتفاعا طفيفا أمام الدولار الأمريكي والشيكل الاسرائيلي متأثراً بارتفاعه عالمياً .

وقالت مصادر خاصة ان سعر الذهب في سوق غزة للذهب يشهد ارتفاع طفيف ، حيث يبلغ سعر الشراء من 33 وحتى 33.7 حسب حالة الذهب.

وبيلغ سعر البيع وفقا لسوق غزة من 35 حتى 39 دينار.

وتحظى اسعار الذهب في فلسطين على اهتمام كبير من ابناء الشعب الفلسطيني باعتبار الذهب هو المعدن الأساسية الذي يحافظ على قيمته بخلاف العملات الورقية كالدولار والدينار واليورو التي تشهد اسعارها انخفاضا وارتفاعا بشكل مفاجئ.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 186.26 شيكل $57.32

سعر الذهب عيار 22 170.74 شيكل $52.54

اسعار الذهب عيار 21 162.98 شيكل $50.15

اسعار الذهب عيار 18 139.70 شيكل $42.99

سعر الذهب عيار 14 108.65 شيكل $33.43

سعر الذهب عيار 12 93.13 شيكل $28.66

اسعار أوقية الذهب 5,793 شيكل $1,783

اسعار جنيه الذهب 1,304 شيكل $401.22

اسعار كيلو الذهب 186,258 شيكل $57,315

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Wednesday, April 21, 2021 07:48 AM بتوقيت دولة فلسطين

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

20 إبريل 185.84 162.61 139.38 108.41 92.92

19 إبريل 185.78 162.56 139.34 108.37 92.89

18 إبريل 187.39 163.97 140.55 109.31 93.70

17 إبريل 187.39 163.97 140.55 109.31 93.70

16 إبريل 187.31 163.90 140.48 109.26 93.65

15 إبريل 186.24 162.96 139.68 108.64 93.12

14 إبريل 183.28 160.38 137.47 106.92 91.64

13 إبريل 184.92 161.81 138.69 107.87 92.46

12 إبريل 183.66 160.70 137.74 107.13 91.83

11 إبريل 184.66 161.58 138.50 107.72 92.33

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا