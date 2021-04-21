مصدر أردني : لم نتلق أي مساعدات طبية من "إسرائيل"

فندت مصادر أردنية اليوم الاربعاء 21/4/2021 ، الاخبار التي تم تناقلها بشأن تقديم "اسرائيل"المساعدات الطبية لدعمها في مواجهة أزمة فيروس كورونا المتصاعدة في البلاد .

وبين المصدر الأردني ان المملكة لم تطلب أي مساعدة طبية من " إسرائيل" ، وان لديها ما يكفيها من فحوصات كشف الكورونا، وأمنت ما تحتاجه من أجهزة تنفس صناعية .

وتابع المصدر ان المساعدات التي ادعت التقارير الصحفية "الاسرائيلية" أن الأردن استلمها من إسرائيل هي الكمامات ، وهو ما تقوم الاردن بتصديره ما تنتجه مصانعها.

وكانت هآرتس" قالت ان "إسرائيل قررت نقل كمية كبيرة من المساعدات الطبية إلى المملكة الأردنية لدعمها في مواجهة أزمة فيروس كورونا المتصاعدة في البلاد .