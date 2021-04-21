أسعار الخضروات في غزة اليوم الاربعاء 21/4/2021

تشهد أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة، اليوم الاربعاء 21/4/2021 تاسع أيام شهر رمضان المبارك ، استقراراً على اسعار الخضروات وسط خشية من ارتفاع اسعار الدواجن وخاصة بعد تكبد المزارعين لخسائر جراء الموجة الحارة التي ضربت الأراضي الفلسطينية اليومين الماضيين .

وكانت وزارة الزراعة الفلسطينية في غزة أعلنت بالأمس الثلاثاء ، ان الأضرار الناتجة عن موجة الحر، التي ضربت قطاع غزة مؤخرا، بتقدر بـ(900.000) شيقل.

وقالت الوزارة، "إن المرتفع الجوي الحالي سبب أضرارا لمعظم مزارع الدواجن (اللاحم، البياض، الحبش) في قطاع غزه".

وكشف رئيس نقابة مربي الدواجن والانتاج الحيواني في قطاع غزة، مروان الحلو حجم الأضرار الناتجة عند مربي الدواجن خلال موجة الحر التي شهدها القطاع خلال هذه الأيام.

وأعلن الحلو أن حجم الأضرار بلغ نحو ثلاثة ملايين شيقل، بشكل أولي، بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، ما تسبب بأضرار لمعظم مزارع الدواجن (اللاحم، البياض، الحبش) في قطاع غزة.

وفيما يلي أسعار الخضروات والفواكه في أسواق غزة اليوم:

أسعار الخضروات اليوم الاربعاء 21/4/2021

البندورة: 1 ك = 1 شيكل

خيار: 2 ك = 10 شيكل

بطاطس بلدية: 6 إلى 8 ك = 10 شيكل

السبانخ: 1 ربطة = 2 شيكل

سلق: 1ربطة = 2 شيكل

ملوخية: 1ك = 3 شيكل

كوسا: 1ك = 3 شيكل

بصل بلدي: 1 ك = 3 شيكل

بصل مصري: 1ك = 2 شيكل

بصل أحمر: 1ك = 3 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل

زنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكل

قرع أصفر 1ك = 2 شيكل

باذنجان : 1ك = 3 شيكل

لفت: اك = 1 شيكل

ورق عنب = 7 شيكل للوقية

قلقاس = 6 شيكل

فول أخضر 1ك = 2 شيكل

ثومة (وقية): 2 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

زهرة (جميع الأحجام): 3 _ 4 شيكل

ملفوف (جميع الأحجام): 3 إلى 4 شيكل

ملفوف أحمر: 4 شيكل

ليمون: 5 ك = 10 شيكل

جزر : 1ك = 2 شيكل

أسعار الفواكه اليوم الاربعاء 21/4/2021

فراولة 1ك = 3 شيكل

موز: 1 ك = 3.5 شيكل

تفاح: 3 ك = 10 شيكل

تفاح أمريكي: 7 شيكل

أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل

بوملي: 1ك = 2 شيكل

برتقال أبو صرّة: 3 ك = 10 شيكل

كلمنتينة: 4 – 8 ك = 10 شيكل

أفوكادو: 1ك = 6 شيكل

كيوي: 1ك = 7 شيكل

قشطة 1ك = 16 شيكل

شمام 1ك = 4 شيكل

كستناء 1ك = 12 شيكل

عنب أسود 1ك = 12 شيكل

رمان 1ك = 4 شيكل

أسعار الدواجن واللحوم اليوم الاربعاء 21/4/2021

بيض: 10 شيكل الكرتونة

دجاج: 9 شيكل للكيلو الواحد

لحمة كبيرة: 33 شيكل

لحمة بتلو: 36 شيكل