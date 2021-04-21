الطقس : انخفاض اليوم وغدا وعودة للارتفاع السبت

قالت دائرة الارصاد الجوية ان انخفاضاً يطرأ اليوم الأربعاء 21/4/2021، على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام .

الخميس 22/4/2021،

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

الجمعة 23/4/2021

قالت دائرة الارصاد الجوية ان ارتفاعاً يطرأ على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو 4-5 درجات، ويسود طقس بارد نسبياً في ساعات الصباح، وخلال ساعات النهار تسود أجواء دافئة الى حارة نسبياً بوجه عام، مع تواجد للسحب المتفرقة في السماء، وفي ساعات الليل تسود أجواء مائلة للبرودة في معظم المناطق، وتكون الرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة.

السبت 24/4/2021

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 6-8 درجات، وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة بوجه عام في معظم المناطق نهاراً، وفي ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة بشكل ملموس لتصبح الأجواء مائلة للبرودة بوجه عام، في حين تصبح باردة نسبياً في الجبال العالية في ساعات منتصف الليل والفجر، وتكون الرياح شمالية غربية.

الاحد 25/4/2021

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 4-6 درجات، وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً بوجه عام في معظم المناطق نهاراً، وفي ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة بشكل ملموس لتصبح الأجواء مائلة للبرودة بوجه عام، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، والله تعالى أعلم