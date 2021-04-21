سعر الدولار في فلسطين اليوم الاربعاء21/4/202 – انخفاض متواصل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:59 ص
21 ابريل 2021
دولار
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يواصل سعر صرف الدولار الامريكي في فلسطين اليوم  الاربعاء21/4/2021 ، الانخفاض مقابل الشيقل بمقدار 0.2 ، منذ بداية الاسبوع ، ليصبح سعر صرفه 3.25 شيقلاً ، بعد ارتفاع متتالي منذ بداية الشهر الماضي .

انخفاض الدولار الامريكي يعود لعدة عوامل منها ، ارتفاع حالات كورونا في العالم مجدداً بالرغم من طرح اللقاح مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي .

وجاء سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية اليوم الاربعاء 21/4/2021، على النحو التالي:

سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيقل :3.25

سعر صرف الدينار مقابل الشيقل:4.59

سعر صرف اليورو مقابل الشيقل:3.93

 

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