البزم يوضح سبب إجراءات وزارة الداخلية الجديدة في غزة وهل ستتوجه للإغلاق الشامل..!

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم اليوم الثلاثاء 20/4/2021، أن الواقع الصحي خطير بسبب تفاقم فيروس كورونا، وهو ما استدعى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمنع تطور الحالة الوبائية.

وأوضح البزم، في تصريحات لإذاعة القدس، حول الاجراءات الجديدة لمواجهة جائحة كورونا، أن هذه الإجراءات تشمل الإغلاق الليلي الشامل يشمل كافة القطاعات والمنشآت بما فيها المساجد، ووقف صلاة العشاء والتراويح، وكذلك إغلاق كافة المنشآت التجارية، ومنع المركبات وحركة المشاة خلال هذه الفترة بشكل كامل.

وبين، أن الإغلاق يبدأ من أذان المغرب وحتى أذان الفجر، حيث ستكون صلاة الفجر متاحة في المساجد.

وأشار البزم إلى أن الإجراءات الجديدة ستكون سارية المفعول اعتباراً من يوم الخميس، أما غداً الأربعاء يكون الإغلاق الليلي عند الساعة التاسعة مساء كما في الأيام السابقة.

أما الاستثناء خلال فترة الإغلاق الليلي الشامل، وفق البزم سيكون للصيدليات فقط؛ نظراً لطبيعة عملها، أما كافة المنشآت فستكون مغلقة.

وقال البزم :"سنكون أمام تقييم جديد بعد أسبوع من بدء هذه الإجراءات، ويبدأ سريان الإجراءات الجديدة بعد عشرة أيام من بدء رمضان، وبالتالي كنا حريصين على مراعاة كافة الاعتبارات لشهر رمضان، ونحن حريصون على الواقع الاقتصادي للمواطنين ونقدر ظروفهم الصعبة.

وتابع البزم:"نسير بإجراءات إغلاق مركزة وجزئية حتى نحاول التخفيف عن المواطن كي لا نذهب للإغلاق الشامل لأنه يثقل على المواطنين في مناحٍ كثيرة."

ولفت إلى أن الارتفاع الكبير في إعداد الإصابات والوفيات يحتم علينا مزيد من العمل والالتزام بالإجراءات الوقائية حرصاً على سلامة الناس وحياتهم.