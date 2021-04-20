افضل طريقة لعمل كبة البرغل والسميد في البيت

طريقة عمل كبة البرغل والسميد في البيت ، وقمنا بوضع جميع مكونات وخطوات اعداد الكبة وذلك حتى تتمكن كافة السيدات من طبخها في المنزل بكل سهولة ، ولقد انتشرت الاكلة الشرقية اللذيذة والشهية عند جميع المواطنين لقوة طعمها المقاوم ، وهي سهلة المضغ والبلع ، كما أنها تصلح في فصل الشتاء لكي تشعرك بالدفء حيث تمد الجسم بالطاقة .

وبعد الانتهاء من هذه المقالة التي خصصها فريق فلسطين اليوم حول طريقة عمل كبة البرغل والسميد في البيت بطريقة سهلة ولا تحتاج لأي عناء طويل ، وتعد من الأكلات المفيدة للإنسان ، والغنية بالقيمة الغذائية ، نظرا لاحتوائها على البرغل والسميد ، وهي وجبة غذائية متكاملة .

ويحرص فريق العمل على توفير جميع طرق اعداد الوجبات سواء كانت الشرقية أو الغربية لإعدادها في البيت ، كما هو مع طريقة عمل كبة البرغل والسميد اللذيذة .

مكونات الكبة البرغل والسميد :

أولاً: ملعقة صغيرة كمون. ثانيًا: ملعقة صغيرة بابريكا. ثالثًا: حبة بصلة مبشورة. رابعًا: كوب إلا ربع زيت نباتي. خامسًا: 2 كوب برغل ناعم. سادسًا: 2 كوب سميد ناعم. سابعًا: ملعقة كبيرة ملح. ثامنًا: 4 كوب ماء مغلي. تاسعًا: كوب دقيق. عاشرًا: ربع كوب نشا.

مقادير الحشوة للكبة :

أولاً: 800 جم لحمة مفرومة. ثانيًا: 2 حبة بصل مفروم ناعم. ثالثًا: ملعقة كبيرة كمون. رابعًا: ملعقة كبيرة فلفل أسود. خامسًا: ملعقة كبيرة ملح. سادسًا: ملعقة كبيرة أوريجانو. سابعًا: ملعقة كبيرة بابريكا. ثامنًا: ثلث كوب صنوبر مقلي. تاسعًا: زيت للقلي.

طريقة تحضير الكبة البرغل بالسميد :

أولا: وفي أول طريقة تحضير الكبة البرغل بالسميد ، نحضر العجينة، نحضر وعاء عميق ونضيف إلي البرغل والسميد والملح ونخلطهم جيدا، ثم نضيف الماء المغلي ونقلبهم جيدا بالملعقة، ثم نغطي الإناء ونتركه نصف ساعة.

ثانيًا: وفي ثاني خطوة ، بعد مرور النصف ساعة نفك العجينة عن بعضها بالأيدي، ثم نضيف إليها الدقيق والنشا والكمون والبابريكا ونخلطهم جيدا.

ثالثًا: وبعدها ثم نضيف بصلة مبشورة، ونضيف الزيت بالتدريج ونعجن جيدا حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة ، ثم نغطي العجينة بكيس نايلون مطبخ، ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة.

رابعًا: احضر الحشوة، نضع مقلاة على النار ونضيف إليها القليل من الزيت واللحمة المفرومة ونقلبها جيدا باستمرار حتى يتغير لون اللحمة ، ثم اضيف البصل المفروم والكمون والفلفل الأسود والبابريكا والملح وأوريجانو ونقلبهم جيدا، ثم نترك الحشوة تستوي.

خامسًا: بعد استواء الحشوة نرفع المقلاة على النار، ثم نسكبها في وعاء آخر ونتركها تبرد، ثم نضيف إليها صنوبر مقلي ونخلطهم جيدا.

سادسًا: اخرج العجينة من الثلاجة، ونقوم بتشكيلها إلى كرات صغيرة ونقوم بتجويف الكرات بواسطة إصبع السبابة (مع مراعاة دهن الإصبع بالزيت في كل مرة)، ثم نقوم بحشو كل كرة بملعقة كبيرة من الحشوة، ثم نغلق الفتحة ونكورها مرة ثانية، ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي كمية العجين.

سابعًا: وفي الخطوة السابعة ، احضر صينية أو طبق ونضع فيه ورقة زبدة، ثم نرص فيه حبات الكبة، ونغطي الطبق، ثم ندخله الثلاجة قبل القلي حتى تبرد الكبة قليلا .

ثامنًا: اخرج الكبة من الثلاجة، ونضع حلة على نار متوسطة ونضيف إليها زيت غزيز ، وعندما يسخن نضيف إليه الكبة ونقوم بقليها حتى تصبح لونها ذهبيا.

تاسعًا: اخرج الكبة من الزيت بعد القلي على ورق المطبخ حتى يمتص الزيت، ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية ، ثم تقدم ساخنة وبالهنا والشفا.

وفي نهاية المقالة التي هي بعنوان طريقة عمل الكبة البرغل بالسميد ، نتمنى ان تنال اعجابكم ، وصحة عافية على قلوبكم