ممثل الرئيس عباس: تأجيل الانتخابات "وارد جدا"

أكد الممثل الخاص لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس د. نبيل شعث، اليوم الثلاثاء، ان خيار تأجيل الانتخابات في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بعدم الرد على الطلب الفلسطيني بإجرائها في مدينة القدس المحتلة وارد جدا.

وقال شعث لصحيفة "النهار" اللبنانية، أن الانتخابات لن تتم من دون القدس؛ لأن هذا يكرس ما تريده "إسرائيل" بفصل المدينة عنّا.

وكان الرئيس عباس قد أكد في وقت سابق على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد في كافة الأماكن الفلسطينية التي تعودنا أن نجريها فيها وهي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل هذا العام، وهي: تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) في 31 أغسطس/آب.