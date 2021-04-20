بشرى سارة لموظفي تفريغات 2005: الرئيس يقرر البدء بتنفيذ حل الملف

أعلن الناطق باسم لجنة تفريغات 2005 رامي أبوكرش أن رئيس السلطة محمود عباس، أصدر الليلة قراراً لرئيس الوزراء د. محمد اشتية للبدء الفعلي بإجراءات تنفيذ إنهاء ملف تفريغات 2005.

وتوقع، أبو كرش في تصريح لإذاعة صوت القدس، البدء بتشكيل لجنة من الإدارة والتنظيم والعمل بها خلال الأيام المقبلة، للبدء بتسكين أبناء تفريغات 2005 داخل الأجهزة الأمنية، وعلى قيود الإدارة والتنظيم واستيعابهم كجنود رسميين داخل الأجهزة الأمنية.

يشار إلى أن "تفريغات 2005" هم موظفون عسكريون تم تعيينهم قبل أحداث الانقسام الفلسطيني بقرار من الرئيس محمود عباس، حيث كان عددهم منذ الأيام الأولى للانقسام 12 ألف عنصر موزعين على غالبية الأجهزة الأمنية حتى انخفض عددهم الآن ليصل إلى 8 آلاف عنصر بعد انضمام عدد منهم للعمل في أجهزة الأمن التابعة لحكومة غزة.