هل يتم إقصاء ريال مدريد من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؟

أكدت مصادر صحفية، اليوم الأثنين، إمكانية استبعاد ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال يسبر مولر عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام العالمية: "من المحتمل أن يتم استبعاد ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

وأضاف مولر الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الدنماركي: "هذه الأندية يجب أن تذهب، أتوقع أن يحدث ذلك الجمعة، ومن ثم علينا أن نعرف كيف ننهي هذا الموسم من دوري أبطال أوروبا".

وتساءلت بعض وسائل الإعلام عن مصير دوري الأبطال هذا الموسم في ظل اندماج ثلاثة من الأندية التي تأهلت إلى نصف النهائي في بطولة السوبر الأوروبي والتي تلاقي رفضاً قاطعاً من قبل الاتحاد الأوربي لكرة القدم. وكان سيلعب باريس سان جيرمان الفرنسي مع مانشستر سيتي الإنكليزي في نصف النهائي الأول على أن يلتقي ريال مدريد الإسباني بتشيلسي الإنكليزي الأسبوع المقبل.

ورفض باريس سان جيرمان الانضمام إلى البطولة التي تسعى إلى تنظيمها أندية: "ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال وليفربول وتوتنهام، وإنتر ويوفنتوس وميلان".

وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس الأحد رفقة اتحادات إنكلترا وإسبانيا وإيطاليا لكرة القدم، منع أي فريق يشارك في ما يسمى بـ"دوري السوبر الأوروبي" من المشاركة في كل المسابقات المحلية والقارية الأخرى.

وقال "يويفا" في بيان إن "الأندية المعنيّة ستُمنع من اللعب في أي مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد يحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية".