تترقب ألاف الاسر الفقيرة في قطاع غزة موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2021 أول دفعة من العام على احر من الجمر.

موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2021

وكانت الوزارة اعلنت عن صرف الدفعة 2021 قبل شهر رمضان لكن لم يتسن صرفها حسب ما اعلنت الوزارة

وأكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك ، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة سعت لصرف الدفعة المالية من شيكات الشؤون قبل حلول رمضان، لكن لم يتسنَ ذلك.

وقال الديك خلال تصريحات صحفية ، ان الوزارة تسعي لصرف شيكات الشؤون خلال شهر رمضان المبارك، مبيناً بأن وزارة المالية وعدت ببذل قصارى جهدها لصرف الدفعة.

وأوضح أن وزارة المالية بحاجة إلى 137 مليون شيكل، لصرف الدفعة المالية الحالية من شيكات الشؤون، لنحو 117 ألف أسرة، 81 ألف منها في غزة، والمتبقي في الضفة الغربية، مشيرا الي ان الوزارة تنتظر تحديد موعد صرف شيكات الشؤون من قبل وزارة المالية الفلسطينية.

يذكر أن وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، قد أعلن في وقت سابق أن سبب تأخر صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، هو "هلاك الخزينة المالية لفلسطين".