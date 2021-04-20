هبوط سعر الدولار في العراق صباح اليوم الأربعاء

هبط متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في تعاملات صباح اليوم الأربعاء 20/4/2021، في البورصة الرئيسية والأسواق.

وسجلت أسعار الصرف في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، نحو 1472.50 دينار للشراء، و1482.50 دينار للبيع.

سعر الدولار في العراق

ويحتسب متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

وأقرت موازنة العراق لعام 2021، تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي عند 1450 دينارا لكل دولار أمريكي.

وتسبب تمرير الموازنة المالية لعام 2021 بدون تغيير سعر صرف الدولار في ارتفاع سعر العملة الخضراء بالأسواق المحلية.

أسعار الدولار في العراق

سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي مساء اليوم الأربعاء، في بورصة الكفاح ببغداد نحو 1478 دينارا.

بينما سجل سعر الدولار في الموصل مساء اليوم الأربعاء نحو 1481.50 دينار، وهو نفس السعر في البصرة وأربيل.

وسجل سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء في السليمانية نحو 1482 دينارا.

وسجل سعر الدولار في الحارثية نحو 1479.50 دينار، وسجل في النجف نحو 1480 دينارا.

أسعار اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو مقابل الدينار العراقي مساء اليوم الأربعاء نحو 1743.42 دينار للشراء، و1744.60 دينار للبيع.

أما سعر الإسترليني فسجل أمام الدينار العراقي نحو 2020.14 دينار للشراء، و2021.87 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي نحو 386.44 دينار للشراء، و386.60 دينار للبيع.

أما سعر الدرهم الإماراتي فسجل مقابل الدينار العراقي نحو 394.23 دينارا للشراء، و394.53 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي نحو 4798.76 دينار للشراء، و4819.28 دينار للبيع.

مبيعات الدولار

وشهد مزاد البنك المركزي لبيع وشراء العملات الأجنبية اليوم، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 2.7% لتصل الى 203 ملايين و654 ألفا و124 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، ذهبت المشتريات البالغة 185 مليونا و444 ألفا و124 دولارا، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما قامت المصارف بشراء 18 مليونا و210 آلاف دولار بشكل نقدي.

وقام 31 مصرفا تلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج، و18 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، و18 شركة صرافة مشاركة.