هبطت أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 21/4/2021، وفق نشرة "جمعية الصاغة".

كما انخفضت أسعار المعدن النفيس في السوق السورية غير الرسمية، مع التراجع في سعر الدولار.

وانخفض سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة، صباح الأربعاء، لدى السوق الموازية ليصل إلى 2880 ليرة للشراء و2960 ليرة للبيع

وتواجه سوريا أزمة معقدة فيما يتعلق بأسعار الذهب، حيث أدى الانخفاض الذي تشهده العملة المحلية في قيمتها إلى وجود سعرين للذهب في البلاد.

ووفق وسائل إعلام محلية، يوجد السعر الرسمي وفق نشرة "جمعية الصاغة" وسعر السوق، وهو مرتبط بسعر الدولار، في السوقين الرسمية والموازية.

السعر الرسمي للذهب

ووفق النشرة الرسمية الصادرة عن "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، هبط سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا مساء اليوم الثلاثاء عند نحو 141 ألف ليرة للشراء، و140 ألفا و500 ليرة للبيع، مقابل، نحو 142 ألفا و500 ليرة للشراء، و143 ألف ليرة للبيع، أمس الثلاثاء.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا نحو 120 ألفا و857 ليرة للشراء، و120 ألفا و357 ليرة للبيع، مقابل، 122 ألفا و71 ليرة للشراء، و122 ألفا و571 ليرة للبيع، أمس.

سعر السوق

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات مساء اليوم الثلاثاء في السوق السورية نحو 163 ألفا و540 ليرة للشراء، و167 ألفا و536 ليرة للبيع.

أما سعر جرام الذهب عيار 21 فسجل نحو 143 ألفا و161 ليرة للشراء، و146 ألفا و659 ليرة للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء نحو 122 ألفا و783 ليرة للشراء، و125 ألفا و783 ليرة للبيع.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في تعاملات صباح اليوم الأربعاء نحو 103 آلاف و932 ليرة للشراء، و106 آلاف و472 ليرة للبيع.

سعر الأوقية والجنيه

سجل سعر أوقية الذهب في التعاملات المسائية صباح اليوم الأربعاء في السوق السورية نحو 5 ملايين و94 ألفا و715 ليرة للشراء، ونحو 5 ملايين و219 ألفا و193 ليرة للبيع.

بينما سجل سعر الليرة الذهب في سوريا نحو مليون و146 ألفا و311 ليرة للشراء، ونحو مليون و174 ألفا و318 ليرة للبيع.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعدما سجلت أعلى مستوى في 7 أسابيع في الجلسة السابقة.

يأتي انخفاض أسعار المعدن الأصفر على الرغم من ضعف الدولار الأمريكي، لكن تعافي عائدات السندات الأمريكية شكل عامل ضغط على أسعار الذهب.

وبط الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1768.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش بعدما سجل 1789.77 دولار أمس الإثنين وهو أعلى مستوى منذ 25 فبراير/شباط.

وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1769 دولارا للأوقية.

وقال إليا سبيفاك خبير العملات في ديلي فيكس "نزل الذهب عن مستوياته المرتفعة يوم الإثنين في ظل صعود العائدات. لكن ارتفاع العائدات لم يمتد للدولار. أداء الدولار الضعيف يدعم الذهب".

وتجاوزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 1.6% بعدما هوت لأقل مستوى في 5 أسابيع الأسبوع الماضي لترفع من تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.