تضارب الأنباء حول وفاة مؤسس قناة طيور الجنة خالد مقداد

تضاربت الأنباء مساء اليوم الثلاثاء 20/4/2021، حول وفاة خالد مقداد صاحب قناة طيور الجنة الشهيرة للأطفال بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر صحفية أردنية، نقلا عن عائلة مقداد، أنه قد دخل المستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد ن موضحاً انه قد تم ادخال مقداد إلى غرفة العناية المكثفة، وذلك بعد تدهور حالته الصحية، التي وصفت بالحرجة.

ونقلت مصادر إعلامية ومواقع تواصل اجتماعي نبأ وفاته في المستشفى بسبب فيروس كورونا، وانتشر بشكل كبير على كافة المواقع.

ولم تعلن عائلة الدكتور خالد مقداد بشكل رسمي عن وفاته.

وكان نجم قناة "طيور الجنّة" المعتصم بالله المقداد، بنشر صورة على حسابه الخاص عبر تطبيق تبادل الصور (انستغرام)، و ظهر بهذه الصورة و هو برفقة والده مؤسّس القناة خالد المقداد وأرفقها بتعليق أشار فيه إلى مرض الأخير.

و كتب المعتصم على الصورة: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الأَعْظَمِ ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ ، وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَـيْتَ أن تشفي أبي وحبيبي ورفيقي خالد مقداد وأن تلبسه ثوب الصحة والعافية وأن ترده إلينا سالماً معافى يا رب العالمين ويا من لا يُعجزك شيء في الأرض ولا في السماوات ادعوا له يا حبايبي".

يذكر أن الحساب الرسمي لعصومي ووليد (ابنا خالد مقداد)، عبر يوتيوب، قد نشرا فيديو لعائلة المقداد أول يوم رمضان حمل عنوان "أول يوم في رمضان بدون بابا"، ولم يظهر خالد مقداد في الفيديو، سوا بمقطع واحد وهو طريح الفراش ويبدو عليه التعب.

خالد عبد الله جبريل مقداد (1 يناير 1972-) مؤسس ومدير قناة طيور الجنة، ولد في الكويت ويحمل الجنسية الأردنية . وقد تخرج مهندسا للديكور، وأسس قناة طيور الجنة عام 1994 في عمان، وانتج الكثير من الاناشيد التي تُعنى بالطفل والوطن. افتتح قناة فضائية في 25 يناير/كانون الثاني 2008، وأسماها قناة طيور الجنة نسبة إلى فرقته الفنية وهو المدير العام للقناة بالإضافة لكونه مديراً للفرقة

متزوج من مروة حماد وأنجب سته أبناء هم: الوليد، المعتصم بالله، جنى، جاد، إياد، سند

وطيور الجنة قناة فضائية متخصصة للأطفال انطلقت عام 2008 عبر القمر الصناعي نايلسات، وحاليا هي على القمر عربسات ، اختصت بمجال أغاني وبرامج الأطفال وتميزت برامجها بالاعتماد على مقدمين أطفال بحيث تسهّل مخاطبة المتابعين الأطفال من خلال أطفال مثلهم، بحركاتهم ولعبهم وبراءتهم وابتساماتهم واهتماماتهم، ويُميزها كذلك الجو العائلي، ليرى الأطفال أنفسهم من خلال نجوم طيور الجنة عبر هذه الشاشة الصغيرة