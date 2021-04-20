زوارق الاحتلال تلاحق مركب صيد في عرض البحر شمال القطاع

أطلقت الزوارق الحربية الاسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، نيران رشاشتها تجاه مركب صيد في عرض بحر شمال قطاع غزة

وأفاد مراسلنا، بأن الزوارق الحربية في عرض بحر منطقة السودانية شمال غزة فتحت النار واطلقت عدداً من قنابل الانارة تجاه مركب صيد بزعم تجاوز المسافة المحددة لمنطقة الصيد في شمال القطاع، ما اجبر المركب على الانسحاب دون أن يبلغ عن وقوع إصابات او أضرار

وتقوم الزوارق الحربية الإسرائيلية باستهداف الصيادين بشكل يومي وعلى مدار الساعة وهو ما بات سياسة عسكرية إسرائيلية ممنهجة تستهدف قطاع الصيد الذي يعتاش منه أكثر من ثلاثة آلاف صياد يعيلون أكثر من ثلاثين ألف فرد.