البدء ببناء عشرات الوحدات الاستيطانية قرب بيت لحم

فلسطين اليوم - غزة

بدأت خلال الأيام الأخيرة أعمال بناء حي استيطاني جديد قرب بيت لحم وذلك للمرة الأولى منذ قرابة 20 عام.

وذكر موقع "كيبا" العبري أن الحديث يدور عن حي استيطاني في مستوطنة "ايفي" جنوبي شرق تجمع مستوطنات "غوش عتصيون" قرب بيت لحم.

وأضاف الموقع :" في البداية تم البدء ببناء 61 وحدة استيطانية كمرحلة أولى وفي المرحلة الثانية سيتم بناء 35 وحدة استيطانية أخرى بذات الحي".

ونقل الموقع عن رئيس تجمع مستوطنات "غوش عتصيون" شلومو نيئمان قوله بأنه قد حان الوقت لتعزيز الاستيطان وتوسعة تجمع "غوش عتصيون".

وأضاف " أينما سنقيم بيوتنا سنعزز من سيطرتنا على أرض الآباء".