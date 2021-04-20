يبحث المواطنون على تحميل تكبيرات عيد الفطر السعيد 2021 مسموعة وذلك من أجل الاستمتاع في سماع أصوات تكبيرات العيد من الحرم المكي، حيث يشرف المسلون في بقاع الأرض على استقبال عيد الفطر .

تكبيرات عيد الفطر 2021، تعد من أهم الطقوس الدينية، التي وردت في السنة النبوية الشريفة، وفي هذا المقال سنضع لحضراتكم تكبيرات العيد من الحرم المكي والمدني، وبصوت جميل.

ويبقى موقع فلسطين اليوم الاخباري يقدم لحضراتكم كل ما تحتاجون لتحميله وسماعه، وفي هذا التقرير سنوفر لكم كلمات ونغمات تكبيرات العيد نصًا وعلى منصة اليوتيوب.

وبحسب ما ورد في الشريعة الإسلامية فإن تكبيرات العيد (عيد الفطر، وعيد الأضحى) المباركين، يعتبر سنة مؤكدة عن النبي محمد –صلى الله عليه وسلم-، لذا تكثر عمليات البحث عن تحميل تكبيرات عيد الفطر.

كلمات تكبيرات العيد

وفي هذا التقرير وضع موقع فلسطين اليوم الاخباري كلمات تكبيرات العيد ليردد بها المسلمون أثناء ذهابهم لصلاة العيد، وهي :

“الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد، الله أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرةً و أصيلاً. لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ، اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، و على آل سيدنا محمدٍ، و على أصحاب سيدنا محمدٍ، و على أنصار سيدنا محمدٍ، و على أزواج سيدنا محمدٍ، و على ذرية سيدنا محمدٍ، و سلم تسليماً كثيراً“.

وفي هذا العام تشهد دول العالم، منها العربية والإسلامية وباء فيروس كورونا المستجد، حيثُ قررت الدول فرض حالة الطوارئ القصوى وشمل إلغاء المرافق العامة والسياحية وغيره، ومع اقتراب عيد الفطر أوصت الجهات المختصة بضرورة اتباع الإجراءات الصحية للحد من انتشار فيروس ولضمان السلامة المجتمعية.

وأكد الداعية الإسلامي محمد العريفي، في وقت سابق، أن السنة إن غابت الشمس وغدا العيد، فيجب أن يكبر الإنسان، فيقول كلمات التكبيرات وهي: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، موضحا أنه لا بأس بذلك.

وأوضح العريفي، انه يسن للشخص أن يخرج إلى صلاة العيد بأهله.

واسترشد بالأحاديث وقال :"إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر الناس جميعا بالخروج؛ حتى إنه يأمر الحجر النساء اللاتي ليس عليهن صلاة ومعذورة منها أصلا".

وبدأ العد التنازلي لاقتراب موعد عيد الفطر السعيد المبارك2021 حيث مضى ثمانية أيام على شهر رمضان المبارك 2021.

وفي هذا المقال تبارك وكالة فلسطين اليوم الإخبارية لجميع المسلمين في بقاع الأرض عيدهم المبارك بكل محبة وسرور وتتمنى لهم كل الخير، وان يأتي العام المقبل وقد زالت الهموم والغموم.

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