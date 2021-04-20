الداخلية تفرض الإغلاق الليلي الشامل يومياً من أذان المغرب وحتى أذان الفجر

قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الاثنين 20/4/2021، فرض الإغلاق الليلي الشامل يومياً من أذان المغرب وحتى أذان الفجر، اعتباراً من يوم الخميس المقبل 22 أبريل، ولمدة أسبوع، ويشمل منع الحركة كلياً للمشاة والمركبات، وإغلاق جميع القطاعات والمحال التجارية، والمنشآت بما فيها المساجد.

يشار إلى أن وزارة الصحة بغزة، سجلت اليوم الثلاثاء، ثاني أعلى رقم لأعداد الوفيات منذ بداية كورونا بـ21 حالة وفاة وتسجيل "1556 " إصابة بعد اجراء "4194" فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

كما قررت استمرار منع حركة المركبات يومي الجمعة والسبت بشكل كامل، وستكثف الشرطة إجراءاتها الميدانية لضبط المخالفين.

فيما أبقت وزارة الداخلية، على سائر الإجراءات المعلن عنها سابقاً، وهي: استمرار حظر التجمعات في الأماكن العامة بما فيها الأفراح وبيوت العزاء، وإغلاق الصالات، والمنتزهات، والأسواق الشعبية الأسبوعية.

ودعت المواطنين لمزيد من الالتزام واتخاذ جميع إجراءات الوقاية والسلامة، وتقدير خطورة المرحلة الراهنة في ظل استمرار تفشي الوباء.

ووفقاً لوزارة الصحة، بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 382 حالة، في حين بلغت اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 267 حالة.