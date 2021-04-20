طريقة سهلة لتحضير الكنافة بالجبنة

من أكثر أطباق الحلوى المشهورة في شهر رمضان المبارك 2021، طبق الكنافة، حيث تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة سهلة ومضمونة لطريقة تحضير الكنافة بالجبن.

ونقدم لكم طريقة الكنافة بالجبن بأسهل المكونات والمواد التي يمكن الحصول عليها بسهولة.

المقادير:

عجينة كنافة: 250 غراماً

سمن: ربع كوب (مذاب)

الجبنة البيضاء: 200 غم (للحلويات)

قطر: ربع كوب (شيرة)

ورد جوري مجفف: حسب الرغبة (للتزيين)

فستق حلبي: حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة التحضير:

فتتي عجينة الكنافة وضعيها جانباً.

ادهني صينية الفرن بالسمن المذاب.

ضعي من عجينة الكنافة في قاع صينية الفرن على السمن.

أضيفي 2 ملعقة كبيرة من السمن المذاب على العجينة، ورصيها قليلاً.

أضيفي الجبنة البيضاء الخاصة بالحلويات فوق عجينة الكنافة.

أدخلي الصينية للفرن لمدة 10 دقائق.

اقلبي الكنافة على طبق التقديم، وزيني بالورد المجفف، والفستق الحلبي وأضيفي القطر بحسب الرغبة، وقطعيها وقدميها ساخنة.