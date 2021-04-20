أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 20 -4- 2021

شهدت أسعار الذهب في السعودية انخفاضا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20 -4- 2021، وسط تراجع أسعار المعدن الثمين عالميا.

نقدم لكم في هذا المقال اسعار الذهب في السعودية، حيث يحرص موقع فلسطين اليوم الاخباري على تقديم اسعار الذهب في السعودية، لذا تابع المقال للنهاية.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى نحو 213.40 ريال (56.91 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) إلى 186.73 ريال (49.79 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية إلى 160.05 ريال (42.68 دولار).

أسعار الذهب في السعودية

الذهب الاقتصادي

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم إلى 124.48 ريال (33.20 دولار).

اوقية الذهب

وهبط سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية إلى نحو 6641.25 ريال (1771 دولارا).

جنيه الذهب

كما تراجع سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) عند 1493.81 ريال (398.35 دولار).

أسعار الذهب في السعودية

وقد تراجعت اسعار الذهب عالميا عن أعلى مستوياتها قبل سبعة أسابيع أمس الإثنين، في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% لتسجل 1771.30 دولار.