اذكار قبل و عند الافطار في رمضان 2021

اذكار قبل الافطار في رمضان 2021، تعتبر اذكار رمضان من العبادات التي يقوم بها المسلمون في شهر رمضان في اوقات مختلفة من نهار الصيام، مثل الادعية و الصلاة و قيام الليل، و يحرص الصائمون على قول الاذكار في كل وقت في شهر رمضان، سواء قبل الافطار او بعده كي ينالوا الاجر و الثواب من الله تعالى.

قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم” خاب وخسر وكررها ثلاث مرات، قيل من يا رسول الله، قال من أدرك رمضان ولم يغفر له” فريق وكالة فلسطين اليوم جمع لكم أفضل الأذكار القصيرة والسهلة التي يستحب ان يقولها الصائم قبل موعد الافطار في رمضان و هي:

اذكار قبل الافطار في رمضان 2021

اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنة المسيح الدجال، وفتنة المحيا والممات يا عزيز يا قهار.

نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع.

ربنا بارك لنا في أولادنا، واحفظهم لنا، يا ارحم الراحمين.

اللهم إنا نسألك باسمك العظيم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وجلاء همنا وذهاب حزننا يا رب العالمين.

ربنا لا تدع لنا في هذا الشهر الكريم ذنباَ إلا غفرته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مسكيناً وفقيراً إلا رزقته، ولا ميتاً إلا رحمته.

اللهم اغفر لنا واهدنا إلى صراطك المستقيم، وارحمنا برحمتك وأصلح ذات بيننا يا رب العالمين.

ربنا اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم باعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغفرة.

اذكار يقولها المسلم عند الافطار في رمضان 2021

على الصائم اغتنام وقت الإفطار بالدعاء كما علمنا رسولنا الكريم. خاصة أن للصائم عند إفطاره دعوة لا ترد، لذلك أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول بعض الادعية والأذكار قبل الإفطار مباشرة. وكان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول:

“اللهم إني لك صمت وعلى رزقك افطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله.

كما علمنا الرسول إذا افطرنا عند أحداً أن ندعو لهم، عن أنس رضي الله عنه. قال إن رسول الله إذا أفطر عند قوم يقول لهم



” أفطر عندكم الصائمون، وتنزلت عليكم الملائكة، وأكل طعامكم الأبرار، وغشيتكم الرحمة”.

اذكار قبل الافطار في رمضان 2021

ذهب الظمأُ، وابتلَّت العروقُ، وثبت الأجرُ إن شاء اللهُ “، وهذا ورد في حديث صحيح رواه أبو داود

اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي “، رواه ابن ماجه

اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ “، رواه أبو داود

كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه إذا أفطر، يقول:” اللهمَّ إني أسألكَ برحمتكَ التي وَسِعَتْ كلَّ شيٍء أن تغفرَ لي ذنوبي “، رواه ابن ماجه