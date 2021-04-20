متطلبات تشغيل لعبة كول أوف ديوتي 2021 Call of Duty Mobile

لكل من الالعاب الالكترونية القتالية أدوات وامكانيات محددة تستطيع تشغيلها. ومتطلبات تشغيل لعبة كول أوف ديوتي 2021 Call of Duty Mobile سهلة وبسيطة، بل وتكاد تكون متوفرة في غالبية الأجهزة الحديثة.

متطلبات تشغيل لعبة كول أوف ديوتي

المتطلبات التي تحتاجها لتشغيل اللعبة على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب.

متطلبات تشغيل اللعبة على الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد.

متطلبات تشغيل اللعبة على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS.

كيفية تشغيل اللعبة على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب

اللعبة لا تعمل بحد ذاتها على الكمبيوتر، أي أنك حتى وإن قمت بتعميلها فلن تستطيع تشغيلها، لكن بإمكانك أن تلعب اللعبة بسهولة على أجهزة الكمبيوتر من خلال تحميلك لأحد برامج محاكاة الألعاب المتوفرة بكثرة.

عند إصدار اللعبة لم يكن هناك نسخة تخص الكمبيوتر، إلا أن المبرمجين والقائمين عليها، ونظراً لكونها لاقت جماهيرية شعبية كبيرة بين الأفراد، قرروا أن يوفروا نسخة تجريبية على الكمبيوتر.

المتطلبات التي تحتاجها لتشغيل اللعبة على الكمبيوتر

تحتاج أن تتوفر في جهازك مساحة تخزينية بحد أدنى 30 جيجا بايت.

تعمل اللعبة على أنظمة التشغيل الثلاثة الآتية: Windows 7 64 bit. Windows 8.1. و Windows 10.

يفضل أن يكون كارت الشاشة الخاص بالكمبيوتر NVIDIA GeForce GTX 960 بسعة ذاكرة 2 جيجا بايت.

إذا كان جهازك لا يعمل ب نفيديا وإنما ايه أم دي، فيجب أن يكون AMD Radeon R7 370 بسعة 2 جيجا بايت.

سرعة تشغيل الإنترنت من العوامل الهامة في تلك اللعبة، وفي جميع الألعاب بشكل عام، لذلك ينصح بأن لا تقل تلك السرعة عن 2 ميجا بايت حتى تحصل على اتصال جيد مع اللعبة دون حدوث الكثير من انفصال الشبكة وفقدان المرحلة. يجب أن يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك يدعم أحد الخيارين، كوحدة معالجة مركزية، والتي تعرف باسم processor: Intel Core i5-4430.

أو المطابق له وهو AMD FX-6300.

متطلبات تشغيل كول أوف ديوتي على أجهزة الأندرويد

يجب أن يكون الجهاز يعمل، بحد أدنى، بنظام تشغيل أندرويد 4.3.

علاوة على ذلك، فأنت تحتاج إلى مساحة فارغة في ذاكرة الهاتف أو التابلت لا تقل عن 2 جيجا بايت، ويفضل بالطبع أن تكون أكبر من ذلك.

متطلبات تشغيل اللعبة على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS

تحتاج اللعبة، كي تعمل على أجهزة ايفون، ايباد أو ايبود، أن يكون نظام التشغيل، بحد أدنى، iOS 9.0. لذلك فهي لا تعمل على الأجهزة التالية: