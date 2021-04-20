سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 20 -4- 2021

انخفض سعر الدولار مقابل الليرة السورية خلال التعاملات صباح الثلاثاء 20 -4- 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وقفز سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد قرار المركزي بخفض العملة.

أسعار الدولار في سوريا

الدولار مقابل الليرة السورية

انخفض سعر صرف الدولار في سوريا مقابل الليرة، صباح الثلاثاء، لدى السوق الموازية ليصل إلى 2900 ليرة للشراء، و2990 ليرة للبيع، مقابل، 3075 ليرة للشراء، و3150 ليرة للبيع، أمس.

اليورو الاوروبي

وسجل سعر اليورو الأوروبي في سوريا، عند فتح تعاملات الثلاثاء نحو 3470 ليرة للشراء، و3583 ليرة للبيع، مقابل، 3680 ليرة للشراء، و3774 ليرة للبيع، أمس.

الجنيه الاسترليني

وجاء سعر الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لدى السوق الموازية (السوداء) عند مستوى 4002 ليرة للشراء، و4137 ليرة للبيع، مقابل، 4244 ليرة للشراء، و4358 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي:

سجل سعر الريال السعودي في سوريا، صباح الثلاثاء، لدى السوق الموازية نحو 771 ليرة للشراء، و798 ليرة للبيع، مقابل، 818 ليرة للشراء، و841 ليرة للبيع، أمس.

الدرهم الاماراتي:

وجاء سعر الدرهم الإماراتي في سوريا، الثلاثاء، لدى السوق غير الرسمية عند مستوى 787 ليرة للشراء، و814 ليرة للبيع، مقابل، 834 ليرة للشراء، و858 ليرة للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي:

وسجل سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم الثلاثاء، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 9611 ليرة للشراء، و9935 ليرة للبيع، مقابل، 10193 ليرة للشراء، و10467 ليرة للبيع، أمس.