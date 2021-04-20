كحيل يرحب بتحويل الضريبة المضافة في المشاريع المستقبلية إلى المقاولين مباشرة

رحب اتحاد المقاولين الفلسطينييين في محافظات غزة اليوم الثلاثاء، باتصالات بعض المانحين التي أبدت استعدادها لخصم قيمة الضريبة المضافة من المنح المقدمة للسلطة الفلسطينية من المشاريع المستقبلية ودفعها مباشرة للمقاولين.

بدوره أكد رئيس الاتحاد أسامة كحيل على أهمية هذه الخطوة، لافتاً أن الخطوات النقابية التصعيدية الحالية وفي مقدمتها مقاطعة شراء العطاءات تهدف لاسترداد الحقوق المترصدة لدى وزارة المالية على مدار 14 عام وتزيد قيمتها عن 80 مليون دولار وتمثل رأس المال النقدي لشركات المقاولات وفرصتها الأخيرة للحفاظ على وجودها وما تبقى من عمالها ومقدراتها.

وأوضح كحيل مشاركته اليوم الثلاثاء في اجتماع مع مدراء وممثلي المؤسسات المانحة وشبكة المنظمات الأهلية في غزة لعرض أسباب الخطوات النقابية والاحتجاجية لاستعادة الارجاع الضريبي سواء عبر ضغط المانحين على السلطة الفلسطينية لدفعها على غرار ما يحدث مع المقاولين في الضفة الغربية، أو قيام المانحين بدفعها مباشرة في إطار الإتفاق المبرم بينها وبين السلطة الذي ينص على إعفاء المشاريع الدولية من ضريبة القيمة المضافة.

ونوه كحيل على أن هذه المستحقات تمثل حقوق شركات المقاولات وعمالها وكافة شركاءها الاقتصاديين والتجاريين.