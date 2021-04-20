تراجعت اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20-4-2021، بفعل انخفاض اسعاره عالميا.

و بلغ سعر الذهب عيار 24 إلى 885.75 جنيه، كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 773.5 جنيه ليواصل بذلك الهبوط لليوم الثاني على التوالي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 664.25 جنيه.

اما سعر جرام الذهب عيار 14، فجاء بنحو 516.75 جنيه، وجرام الذهب عيار 12 سجل 442.75 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 10 سجل نحو 332.25 جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق وعيارات الذهب، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام ذهب في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها.