ايران تودع العميد حجازي و فصائل المقاومة تعزي بوفاته

شيعت الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم الثلاثاء العميد محمد حجازي، الذي توفي إثر نوبة قلبية، يوم الأحد الماضي، بعد سنوات من النشاط داخل حرس الثورة والتي انتهت بتعيينه نائباً لقائد قوة القدس، في كانون الثاني/يناير 2020.

و قال قائد قوة القدس العميد إسماعيل قاآني، خلال مراسم التشييع: "إن جبهة المقاومة تخطو كل يوم خطوة مهمة في مواجهة أميركا وإسرائيل"، مضيفاً أن حجازي لعب "دوراً هاماً في ساحات المقاومة خارج البلاد".

أما القائد العام لحرس الثورة الإيراني اللواء حسين سلامي فأكد أن العميد الراحل "لم يخلع ثوب الجهاد قط، وسار على خطى الأولياء الصالحين والشهداء العظماء".

وأشار قائد حرس الثورة إلى أن نشاط حجازي لم يتوقف عند حدود إيران، فقد ذهب إلى لبنان "وهناك بمساعدة السيد حسن نصر الله وأبناء الأمة الإسلامية جعل حزب الله مقتدراً، وهناك أكمل خطة حزب الله لإلحاق الهزيمة الحاسمة بالصهاينة".

وتابع: "وفر العميد حجازي مع إخوانه في حزب الله الظروف لهزيمة الكيان الصهيوني المهترئ، وكان الصهاينة قد وضعوه على قائمة الاغتيالات وكانوا يبحثون عن فرصة لمهاجمة هذا القائد العظيم.

و نعنت فصائل المقاومة في لبنان وفسلطين حجازي، و رأى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة أن العميد حجاي "كان في الخطوط الأمامية للدفاع عن فلسطين ولبنان"، وقد أفنى عمره "في خدمة الإسلام والمسلمين".

من جهته اجرى رئيس حركة "حماس" إسماعيل هنية اتصالا بقاآني، معرباً عن أسفه لرحيل من شكّل "فقدانه خسارة للمقاومة".