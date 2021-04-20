الحلقة 8 من برنامج سين للاعلامي احمد الشقيري في رمضان 2021 "الرياضة للجميع"

الحلقة 8 الثامنة من برنامج سين للإعلامي احمد الشقيري ، حيث يعرض المقدم احمد الشقيري برنامج المميز والذي اشتهر بصورة كبيرة كالنار في الهشيم بين الجمهور العربي في أول أيام رمضان 2021 ، وحققت حلقات الشقيري نسبة مشاهدات عالية جدًا والذي يعرض يوميًا طوال الشهر الفضيل ، وفي هذه المقالة التي خصصها فريق فلسطين اليوم لمتابعة الحلقة 8 من برنامج سين .

و تحدث الشقيري في الحلقة 8 من برنامجه سين الرمضاني عن مختلف الرياضات في السعودية وكيف استطاعت المملكة تطوير مختلف الرياضات التي كانت مهمشة في الأونة الأخيرة خلال السنوات القليلة الماضية.



و تطرق احمد الشقري في برنامج سين 8 الى تطبيق الرياضة للجميع بكافة جوانبه ، مشيرا الى التطبيق يحتوي على مختلف الرياضات في العالم ويمنح جوائز.

وتميزت حلقات برنامج سين بانها تعرض ابرز الإنجازات العلمية والحضارية في المملكة العربية السعودية كان اخرها عرض عملية استزراع الكلى ، ومن المقرر ان تعرص قناة ام بي سي mbc الحلقة 8 الثامنة برنامج سين ، تابع معنا .

واظهرت الحلقة السابعة دكتور في احدى مستشفيات المملكة عملية تبرع وزراعة كلى مباشرة في غرفة العلميات لولد تبرع بكليته إلى والده الذي يعاني من فشل كلوي ، وتكللت بالنجاح .