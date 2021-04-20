ابرز العلامات الدالة على ليلة القدر، ونقدم لكم في موقع فلسطين اليوم الاخباري ابرز العلامات الدالة على ليلة القدر، لما لهذه الليلة من اهمية لدى المسلمين حيث يحرصون على قيام ليلها لكي يتحصلوا على الاجور العظيمة من الله تعالى.

لذلك وبعد زيادة عمليات البحث لدى الكثير من المتابعين عن ليلة القدر والعلامات الدالة عليها وما بها من اجر وثواب، نقدم لكم هذه المقالة التي تتحدث عن علامات ليلة القدر، تابعوا المقال للنهاية.

ثواب قيام ليلة القدر:

ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قوله في ثواب وفضل قيام ليلة القدر: (من قام رمضان، إيمانا واحتسابا، غُفِر لَه ما تقدَم من ذنبه، ومن قام ليلةَ القَدر إيمانا واحتسابا غُفِر له ما تقدم من ذنبه) وبذلك يتضح ان ثواب ليلة القدر هو غفران ما تقدم من الذنب.

اهمية ليلة القدر:

ولما لهذه الليلة من اهمية يسعى المسلمون لانتظارها وتحريها بفارغ الصبر ، لنيل الاجر العظيم من الله، ولليلة القدر الكثير من العلامات وردت عن السلف وأمهات المؤمنين نقلاً عن رسول الله

اليكم هذه العلامات:

علامات ليلة القدر

عن عائشة رضي الله عنها قالت نقلاً عن النبي عليه الصلاة والسلام " تحروا ليلةَ القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان"

"اذا كانت ليلة القدر كانت الليلة صافية لا باردة ولا حارة قمرها ينير بشكل جذاب، وملفت وبتوهج أكثر من اي ليلة أخرى".

وورد في حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها"

وقيل ايضا "يشعر فيها الإنسان بطمأنينة القلب والسكينة ويعم عليه شعور بالسلام النفسي لا مثيل له"

كما قيل فيها:" تكون فيها السماء صافية والرياح ساكنة"

وجاء من الاثر عن ليلة القدر :"غياب الشهب"

وقيل ايضاً عن ليلة القدر:" يخرج قمرها مثل شق جفنة"