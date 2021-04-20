متى سيتم رفع تعليق السفر في السعودية؟

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:29 م
20 ابريل 2021
طائرة سعودية
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نشرت الخطوط الجوية السعودية تغريدة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي،  "تويتر" ، متسائلة: هل الأمتعة جاهزة؟ في اشارة إلى أن تعليق السفر على وشك الإلغاء.

و تلت هذه التغريدة تغريدة أخرى تقول: أين المسافر؟ شارك وجهتك معنا.

و اثار الهاشتاق #جهزتوا_الشنط  تفاعلاً واسع النطاق على تويتر ، مما أثار العديد من التساؤلات حول العودة الوشيكة للرحلات الدولية والسفر غير المقيد للخارج للسعوديين في المملكة العربية السعودية،  بعد تعليق استمر اكثر من عام بسبب جائحة كورونا.

 و غلب طابع الفكاهة و الدعابة على تغريدات الناشطين، مثل العديد من صور الحقائب المنشورة ، في اشارة إلى أنهم يتطلعون إلى قرار إلغاء تعليق السفر، كما قام العديد منهم باعادة نشر التغريدة.

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