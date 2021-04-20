النيابة العامة تصدر تعليمات لملاحقة و ضبط مستخدمي المفرقعات و الالعاب النارية

اكدت النيابة العامة انها تلقت منذ بداية شهر رمضان المبارك العديد من البلاغات المرتبطة باستخدام المفرقعات النارية المؤذية، والتي نتج عنها أضراراً جسمانية ومادية وحرائق في بعض الوقائع، بالإضافة إلى الضوضاء والتكدير لصفو الطمأنينة العامة.

و أصدر النائب العام المستشار، ضياء الدين المدهون تعليماته المشددة، إلى كافة أعضاء النيابات الجزئية في المحافظات، والمشرفين على المراكز الشرطية نحو التنسيق مع مراكز الشرطة وأقسام المباحث العامة وتكليفها نحو التعامل بحزم في هذه الوقائع، و ملاحقة وضبط وتوقيف كل من يستخدم المفرقعات النارية غير المشروعة والأكواع المؤذية طبقاً للقانون.

و شددت النيابة العامة على أنّ جرائم استخدام المفرقعات المؤذية والوقائع المرتبطة بها، تشكل أكثر من وصفاً جرمياً بعضها جنايات وتصل عقوبتها للحبس عشر سنوات، محذرا جمهور المواطنين من استخدامها. مؤكدا انه سيتم محاسبة مرتكبيها، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، ومصادرة المضبوطات وفقاً للقانون.